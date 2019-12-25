Sakarya'da hırsızlık şüphelisi tutuklandı - Son Dakika

Karasu ilçesinde evden hırsızlık olayına ilişkin gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İhsaniye Mahallesi'ndeki 3 evden hırsızlık olayına ilişkin jandarma ekipleri çalışma başlattı.
İki şüphelinin kimliklerini belirleyen ekipler, ilçe merkezindeki bir adrese operasyon düzenledi. Operasyonda hırsızlıktan elde edilen çok sayıda malzeme ele geçirilirken, şüpheli A.Ö. gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardından Karasu Adliyesine sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Çalıntı eşyalardan bir kısmı sahiplerine teslim edilirken, diğer şüpheli S.D'yi yakalama çalışmaları sürüyor.