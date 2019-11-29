Son Dakika Haberleri: Sakarya'da hırsızlık yapan 2 kadın Kocaeli'de yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa Sakarya'da hırsızlık yapan 2 kadın Kocaeli'de yakalandı - Son Dakika

Sakarya'da hırsızlık yapan 2 kadın Kocaeli'de yakalandı

6 saat önce

Sakarya'da 3 evin kapısını özel aparat ile açarak hırsızlık yapan ve hırsızlıktan çok sayıda suç kaydı bulunan 2 kadın, Kocaeli'de yakalandı.

Sakarya'da hırsızlık yapan 2 kadın Kocaeli'de yakalandı, System.String[]

Sakarya'da 3 evin kapısını özel aparat ile açarak hırsızlık yapan ve hırsızlıktan çok sayıda suç kaydı bulunan 2 kadın, Kocaeli'de yakalandı.


Edinilen bilgilere göre, Sakarya'ya gelen 2 kadın gündüz vakti boş evlerin kapı dillerini özel aparatla attırmak suretiyle 3 evden hırsızlık yaptı. Hırsızlık olayı sonrasında Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro ekipleri çalışma başlattı. Güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri hırsızlık olayının zanlılarının, 50 adet hırsızlık suçundan kaydı bulunan E.G. (19) ile yine hırsızlık suçundan kaydı olan S.V., (18) olduğunu tespit etti.


Sakarya polis ekiplerince Kocaeli'de yapılan operasyonla yakalanan şüpheliler gözaltına alındı. Sakarya'ya getirilen şüpheliler emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edildi. - SAKARYA

Kocaeli, Sakarya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 01:07 Kaynak: İHA
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