Sakarya'da İçme Suyu Çalışmaları

Sakarya'da içilebilir su kaynaklarının artırıldı.

Sakarya'da içilebilir su kaynaklarının artırıldı.



SASKİ'den yapılan açıklamaya göre, SASKİ Genel Müdürü Dr. Rüstem Keleş'in kurum daire başkanları, hukuk müşavirleri ve şube müdürleriyle istişare toplantısında bir araya geldi.



Toplantıda, hizmet kalite standartları, devam eden ve planlanan yatırımlarla su kaynaklarının etkin şekilde değerlendirilmesi konuları üzerinde durularak daha nitelikli hizmet için karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.





Keleş, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, Sapanca Gölü'ne alternatif su kaynakları oluşturmaya yönelik projelere değinildiğini belirterek, "Çalışmalarımızın tamamlanmasıyla dört tarafımızda dört büyük içme suyu kaynağı olacak. Türkiye'de bu özellikte içme suyu arzını güvence altına alan başka bir il yok. SASKİ olarak günü kurtarma çabasına düşmedik. Her zaman şehrimiz ve hemşehrilerimiz için büyük iddialar ortaya koyduk." ifadelerini kullandı.





İnsanlara kaliteli su hizmeti sunmak gibi çok asil bir görevleri bulunduğuna değinen Keleş, "Şehrimizde önemli çalışmalar gerçekleştirdik ve çok güzel sonuçlar aldık. Bugün kurduğumuz sistemle Türkiye'nin en kaliteli içme suyunu musluklara ulaştırıyoruz. Atık su arıtma oranlarımız ülke ortalamasının oldukça üzerinde." değerlendirmesinde bulundu.



"Kaynarca projesi hazır"



Keleş, atık su arıtma kapasitesinin de artırılacağını vurgulayarak, şunları kaydetti:



"Taraklı Atıksu Arıtma Tesisi'nde çalışmalar başladı. Bu yatırımımızla Taraklı ilçemizde altyapı işlerini tamamlamış olacağız. Pamukova ve Geyve ilçelerimizde içme suyu ve kanalizasyon çalışmalarımız tamamlandı. Bölgeye arıtma tesisi inşa ettik. Karapürçek, Küçücek ve Kuzuluk'un altyapısını hallettik. Karasu ve Kocaali içme suyu projemiz bitti. Kaynarca içme suyu tamamlandı, atık su arıtma tesisi ve fenni kanalizasyon projelerini hazırlıyoruz."



Yatırımların ana iskeletinin büyük oranda tamamlandığını vurgulayan Keleş, "ADASU HES ve Akçay Barajı HES'leri ile Türkiye'de öncü ve örnek olduk. Akçay Barajı'nda da çalışmalar devam ediyor. Çamdağı Barajı'nı da kamu-özel iş birliğiyle hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Doğuda Ballıkaya Barajı ve batıda Sapanca Gölü'müz var. Çalışmalarımızın tamamlanmasıyla dört tarafımızda dört büyük içme suyu kaynağı olacak."

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