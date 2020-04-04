Sakarya'da idari izinli kamu görevlileri evlerinden çıkamayacak - Son Dakika

Sakarya Pandemi Koordinasyon Kurulu, Vali Ahmet Hamdi Nayir başkanlığında ek tedbirleri görüştü.

Valilik Toplantı Salonu'ndaki toplantıda konuşan Vali Nayir, ülke genelinde hareketliliği en aza indirip sosyal izolasyonu artırmaya yönelik ek tedbirlerin Sakarya'da sağlıklı bir şekilde uygulanması gerektiğini bildirdi.

Camilerin ve okulların kapalı olmasına rağmen sosyal hareketliliğin azalması ve sosyal mesafenin korunması konularına yeterince önem verilmediğini aktaran Vali Nayir, "Market ve pazar yerlerinde özellikle en asgari sayıda kişilerin olmasına özen gösterilmesi gerekmektedir. Bu konuda devletimiz büyük çaba harcıyor ancak bundan sonra bu kurala uymayanlara yaptırımlar olacak." ifadelerini kullandı.

Sosyal hareketliliğin yaşandığı alanlarda maske takma zorunluluğu getirilmesine işaret eden Vali Nayir, buna ek olarak Sakarya özelinde hastanelere başvuran vatandaşlara maske takma zorunluluğu getirdiklerini kaydetti.

Salgınla toplu bir mücadele örneği gösterilmesi gerektiğine vurgu yapan Vali Nayir, şöyle devam etti:

"Bu konu, merkezi yönetim, yerel yönetim ve sivil toplum kuruluşlarındaki tüm ekiplerimizin katkılarıyla yürütülmesi gereken bir mücadeledir. Emniyet ve jandarma gibi kolluk kuvvetlerimiz ile birlikte yerel yönetimlerimizin de bu işin içerisine daha fazla dahil olmasını istiyoruz. Belediyelerimiz bünyesindeki zabıta görevlilerinin özellikle sosyal mesafenin korunması konusunda sahada daha etkin olmasını istiyoruz. Eğer bu konuda bir mesafe alınmazsa ilçeler arası geçişin durdurulmasına kadar gidilecek tedbirlerimiz de masada duruyor."

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Aziz Öğütlü'nün son durum hakkında bilgi verdiği toplantıda ayrıca, sağlık mazeretleri dolayısıyla idari izinli sayılan kamu görevlilerinin ikametlerinden çıkmalarının yasaklanması kararı alındı.