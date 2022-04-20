Sakarya'da iftar vakti aile kavgası: 3 yaralı - Son Dakika
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Sakarya'da iftar vakti aile kavgası: 3 yaralı

20.04.2022 19:44
Sakarya'da iftar vakti aile kavgası: 3 yaralı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde iftar saatinde aile arasında çıkan kavgada 3 kişi hafif şekilde yaralandı.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde iftar saatinde aile arasında çıkan kavgada 3 kişi hafif şekilde yaralandı.

Olay, Yenigün Mahallesi Kır Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iftar saatinde aile arasında çıkan tartışma yerini kısa sürede kavgaya bıraktı. Kavganın büyümesi sonucu 3 kişi hafif şekilde yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralılar Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Toyota Acil Yardım Hastanesi'ne kaldırılırken polis ekipleri konuya ilişkin inceleme başlattı. - SAKARYA

Sakarya'da iftar vakti aile kavgası: 3 yaralı
Sakarya'da iftar vakti aile kavgası: 3 yaralı
Sakarya'da iftar vakti aile kavgası: 3 yaralı
Sakarya'da iftar vakti aile kavgası: 3 yaralı

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Sakarya, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sakarya'da iftar vakti aile kavgası: 3 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sakarya'da iftar vakti aile kavgası: 3 yaralı - Son Dakika
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