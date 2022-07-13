Çam, Sadaka Taşı Sosyal Market'ten 50 aileye bayram öncesi gıda yardımında bulunulduğunu da bildirdi. Hayırseverlerin katkılarıyla ihtiyaç sahibi ailelere 10 bin lira destek ve 20 çocuğa bayramlık hediye ettiklerini belirten Çam, emeği geçenlere teşekkür etti.

Bayram ziyaretine giden Vali ile vatandaş arasında güldüren diyalog: 60 senedir ilk defa bir vali gördüm, sana nasip oldu

Kaynak: AA

Kurban Bayramı, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Sakarya'da ihtiyaç sahibi aileler bayramda unutulmadı - Son Dakika

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