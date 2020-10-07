Sakarya'da iki aile arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Sakarya'nın Erenler ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada biri kadın 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Küpçüler Yeni Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda G.T, D.T. ve T.T tüfekle yaralandı.

Olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemi aldı.

Yaralılar Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili 4 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.