Sakarya'da iki ayrı silahlı saldırıda bir kişi öldü, 5 kişi yaralandı - Son Dakika

Sakarya'da iki ayrı silahlı saldırıda bir kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Sakarya'nın Erenler ilçesinde düzenlenen iki ayrı silahlı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Sakarya'da iki ayrı silahlı saldırıda bir kişi öldü, 5 kişi yaralandı, System.String[]

Sakarya'nın Erenler ilçesinde düzenlenen iki ayrı silahlı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Küpçüler Mahallesi'nde kimliği henüz öğrenilemeyen kişi, ışıklar mevkisindeki bir otomobilde bulunan kişilere ateş açtı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Vücutlarına isabet eden mermiler sonucu yaralanan 4 kişi, sağlık ekiplerince Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bu arada bir süre sonra aynı bölgeye yakın yerde silah sesleri duyulması üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce 54 ADG 864 plakalı otomobile de silahlı saldırı düzenlendiği anlaşıldı.

Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalede aracın sürücü koltuğunda oturan kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi, yaralı aynı hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların hastanedeki tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Saldırıların ardından bölgede geniş güvenlik önlemleri alan ve faillerin yakalanması için çalışma başlatan polis, olayların birbiriyle bağlantılı olup olmadığını araştırıyor.

Erenler, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2020 02:37

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sakarya'da iki ayrı silahlı saldırıda bir kişi öldü, 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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