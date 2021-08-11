Sakarya'da iki evden ziynet eşyası çaldığı iddia edilen 3 şüpheliden 2'si tutuklandı - Son Dakika

Evlerde yapılan aramalarda, 4 ruhsatsız silah, 30 bin lira değerinde çok sayıda ziynet eşyası ile bahçedeki kümes içerisinde hırsızlık günü kullanılan kıyafetler ele geçirildi.

Sakarya 'nın Serdivan ilçesinde iki farklı evden 30 bin lira değerinde ziynet eşyası çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

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