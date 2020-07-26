Sakarya'da iki grup arasında çıkan tartışma hastanede son buldu: 2 yaralı - Son Dakika

Sakarya'da iki grup arasında çıkan tartışma hastanede son buldu: 2 yaralı

-Hastaneye akın eden yaralı yakınları için çevik kuvvet önlemi

-Çıkan kavgada 2 kişi gözaltına alındı

SAKARYA - Sakarya'nın Adapazarı İlçesinde iki grup arasında çıkan ve 2 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin 2 kişi gözaltına alındı.

Olay, Adapazarı ilçesi Tekeler Mahallesi Kervan Sokakta dün gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı iki grup arasında tartışma yaşandı. Olaya ailelerinde karışmasıyla kısa sürede tartışma yerini taşlı sopalı kavgaya bıraktı. Taşlı sopalı kavgada 25 yaşındaki O.K. ve 23 yaşındaki Z.K. yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekiplerinin müdahalesi sonrasında kavga son bulurken yaralılar önce bölgede bulunan özel bir hastaneye daha sonrasında ise Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırıldı. Hastaneye akın eden aile yakınları ise zaman zaman sinir krizi geçirdi.

Öte yandan, hastaneye akın eden aile yakınları için geniş güvenlik önlemleri alan polis ekipleri başlattıkları soruşturma kapsamında 3 kişiyi gözaltına aldı.