Sakarya'da iki gündür haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu - Son Dakika

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde yakınlarının iki gündür haber alamadığı kişi evinde ölü bulundu.
Çamyolu Mahallesi'nde bir süre haber alınamayan Yakup Eriz'i, evinde hareketsiz bulunan yakınları, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi.
Sağlık ekipleri Eriz'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Eriz'in cenazesi, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Otopsi Merkezine götürüldü.
Evinde küçük çaplı yangın çıktığı tespit edilen Eriz'in dumandan etkilenmesi sonucu hayatını kaybetmesinden şüphelenildiği öğrenildi.
Kaynak: AA
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