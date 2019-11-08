Son Dakika Haberleri: Sakarya'da iki kadın kavga etti: 2 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Sakarya'da iki kadın kavga etti: 2 yaralı

Sakarya'da iki kadın kavga etti: 2 yaralı

6 saat önce

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde kadınlar arasında çıkan kavgada, iki kadın yaralandı.

Sakarya'da iki kadın kavga etti: 2 yaralı, System.String[]

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde kadınlar arasında çıkan kavgada, iki kadın yaralandı.


Olay, Adapazarı ilçesinde bulunan Kent Park'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki kadın arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada iki kadın çeşitli yerlerinden yaralanırken, kadınlar olay yerine gelen sağlık ekiplerince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Olayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı. - SAKARYA

Adapazarı, Sakarya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 01:27 Kaynak: İHA
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