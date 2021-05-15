Sakarya'da iki kamyonet çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika

Sakarya'nın Karasu ilçesinde iki kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında araç içerisinde sıkışan 3 yaralı itfaiye ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Karasu ilçesi İncilli Mahallesi'nde Stad Caddesi ile Fevzi Paşa Caddesi'nin kesiştiği noktada meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, çarşı istikametinden Aziziye Mahallesi istikametine seyir halinde olan İsmail Z. idaresindeki 54 UC 394 plakalı kamyonet ile Ankara Caddesi istikametinden Hastane Caddesi istikametine gitmekte olan Fatih U. idaresindeki 54 ADC 120 plakalı Dacia markalı kamyonet çarpıştı. Çarpışmanın neticesinde Dacia marka kamyonet takla atarak yan yattı. Kazada araç içerisinde bulunan 3 kişi sıkıştı. Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları neticesinde araç içerisinden çıkartılan Cihat K., Fatih U., ve Samet O., sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karasu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza haberini duyan yaralı yakınları ise gözyaşlarına hakim olamadı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken polis, kaza ile ilgili soruşturma başlattı. - SAKARYA