İki kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Sakarya'nın Karasu ilçesinde iki kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İsmail Z. idaresindeki 54 UC 394 plakalı kamyonet, Fevzi Paşa Caddesi'nde Fatih U. yönetimindeki 54 ADC 120 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle Fatih U'nun kullandığı kamyonet elektrik direğine çarparak devrildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri, araçta sıkışan sürücü Fatih U. ile Cihat K. ve Samet O'yu yarım saatlik çalışma sonucunda kurtardı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karasu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.