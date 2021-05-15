İki kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı - Son Dakika

İki kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

15.05.2021 20:17

Sakarya'nın Karasu ilçesinde iki kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde iki kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İsmail Z. idaresindeki 54 UC 394 plakalı kamyonet, Fevzi Paşa Caddesi'nde Fatih U. yönetimindeki 54 ADC 120 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle Fatih U'nun kullandığı kamyonet elektrik direğine çarparak devrildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri, araçta sıkışan sürücü Fatih U. ile Cihat K. ve Samet O'yu yarım saatlik çalışma sonucunda kurtardı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karasu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

İki kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı
İki kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı
İki kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı
İki kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

Kamyonet, Sakarya, Fatih, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İki kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

İzmir'de seyirci krizi büyüyor! Göztepe'de yönetim maça gitmeme kararı aldı İzmir'de seyirci krizi büyüyor! Göztepe'de yönetim maça gitmeme kararı aldı Aslan, Yeni Malatya karşısında ilk dakikalarda kapalı savunmayı açamıyor! Canlı anlatım Aslan, Yeni Malatya karşısında ilk dakikalarda kapalı savunmayı açamıyor! Canlı anlatım Fenerbahçe, ilk dakikalarda Kayseri yarı alanına yerleşti! Canlı anlatım Fenerbahçe, ilk dakikalarda Kayseri yarı alanına yerleşti! Canlı anlatım Muharrem İnce'nin partisinin ismi ve logosu sızdı Muharrem İnce'nin partisinin ismi ve logosu sızdı Güldür Güldür Show'un Mustafa Sarıgül skeci sosyal medyada gündem oldu Güldür Güldür Show'un Mustafa Sarıgül skeci sosyal medyada gündem oldu Hamas saldırılara karşılık verdi, o anda plajda olan İsrailliler korku içinde sığınaklara kaçtı Hamas saldırılara karşılık verdi, o anda plajda olan İsrailliler korku içinde sığınaklara kaçtı AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem: Bakan Soylu büyük bir tehdit altında, onu korumamız lazım AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem: Bakan Soylu büyük bir tehdit altında, onu korumamız lazım Guardiola'yı çıldırtan kare! Ünlü teknik adamın kızı, ezeli rakip futbolcusuyla dudak dudağa yakalandı Guardiola'yı çıldırtan kare! Ünlü teknik adamın kızı, ezeli rakip futbolcusuyla dudak dudağa yakalandı

Son Dakika Haberleri
13:00 İsrail saldırmaya devam ediyor! Bölgeden gelen görüntüler tüyler ürpertti
12:48 Aşı sevkiyatları planlandığı gibi giderse, 20 yaş üstü herkes Temmuz'da aşılanmış olacak
12:28 Patronu tarafından boğazına bıçak dayanarak cinsel saldırıya uğradı!
11:46 Muhalefet Partisi'nden Kanada Başbakanı Trudeau'ya çağrı: İsrail'e silah satışını durdurun
11:41 Koronavirüs tedavisinde kullanılan ilaç için uzmanlar uyarıyor: İlk semptomlar görüldüğünde kullanılmalı
11:37 Annesinin sevgilisini bıçaklayan 19 yaşındaki genç: Bana saldırdı, kendimi korudum
11:01 Delta Havayolları yeni işe alımlara koronavirüs aşı zorunluluğu getirdi!
10:40 Esnafın 17 Mayıs beklentisi: Kafalardaki soru işaretlerini giderin
10:36 Kripto Tosuncuk'la ilgili çember daraldı: Operasyonda geri sayım başladı
10:31 İçişleri Bakanlığı'ndan 'Şampiyonluk kutlama' genelgesi! Kutlamalarına izin verilmeyecek
İsrail'in saldırılarına dünyadan tepki var! 11 ülkede protesto yürüyüşleri düzenlendi İsrail'in saldırılarına dünyadan tepki var! 11 ülkede protesto yürüyüşleri düzenlendi         
20:20
Son Dakika: Türkiye'de 15 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 236 kişi vefat etti, 11 bin 472 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 15 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 236 kişi vefat etti, 11 bin 472 yeni vaka tespit edildi         
19:59
Şampiyonluk yolunda son virajda Beşiktaş, deplasmanda Göztepe'yle karşılaşıyor! Canlı anlatım Şampiyonluk yolunda son virajda Beşiktaş, deplasmanda Göztepe'yle karşılaşıyor! Canlı anlatım         
19:17
Medya devlerinin binasına vur emrini veren İsrailli subaydan küstah sözler: Peygambere salavat getir Medya devlerinin binasına vur emrini veren İsrailli subaydan küstah sözler: Peygambere salavat getir         
19:13
Ailesini rehin alan şahıs, babasını öldürdü! 3'ü jandarma 6 kişiyi de yaraladı Ailesini rehin alan şahıs, babasını öldürdü! 3'ü jandarma 6 kişiyi de yaraladı         
18:49
Vali Yerlikaya ile görüşen yorumcu Rasim Ozan Kütahyalı uyardı: Sakın kapıları zorlamayın, yaptırımları ağır olacak Vali Yerlikaya ile görüşen yorumcu Rasim Ozan Kütahyalı uyardı: Sakın kapıları zorlamayın, yaptırımları ağır olacak         
18:10
Göztepe maçı öncesi kalabalık Beşiktaş kafilesi kriz çıkardı Göztepe maçı öncesi kalabalık Beşiktaş kafilesi kriz çıkardı         
17:11
İsrail'den gelen yolculardan PCR testi istenecek İsrail'den gelen yolculardan PCR testi istenecek         
16:07
Her şeyden habersiz yolda yürüyen yayalara tır çarptı: 2 ölü, 5 yaralı Her şeyden habersiz yolda yürüyen yayalara tır çarptı: 2 ölü, 5 yaralı         
15:53
Son Dakika! İsrail, Gazze'de uluslararası televizyonların bulunduğu 13 katlı bir binayı vurdu Son Dakika! İsrail, Gazze'de uluslararası televizyonların bulunduğu 13 katlı bir binayı vurdu         
15:22
Bu akşamki maçın ardından Emre Belözoğlu dönemi sona eriyor Bu akşamki maçın ardından Emre Belözoğlu dönemi sona eriyor         
13:47
Patronu tarafından boğazına bıçak dayanarak cinsel saldırıya uğradı! Patronu tarafından boğazına bıçak dayanarak cinsel saldırıya uğradı!         
12:28
Muhalefet Partisi'nden Kanada Başbakanı Trudeau'ya çağrı: İsrail'e silah satışını durdurun Muhalefet Partisi'nden Kanada Başbakanı Trudeau'ya çağrı: İsrail'e silah satışını durdurun         
11:47
Annesinin sevgilisini bıçaklayan 19 yaşındaki genç: Bana saldırdı, kendimi korudum Annesinin sevgilisini bıçaklayan 19 yaşındaki genç: Bana saldırdı, kendimi korudum         
11:37
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Vaka sayılarındaki azalmanın aldığımız tedbirlerle alakası yok Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Vaka sayılarındaki azalmanın aldığımız tedbirlerle alakası yok         
07:54
Suriye'den İsrail tarafına 3 roket atıldı Suriye'den İsrail tarafına 3 roket atıldı         
22:27
Mide bulandıran olay! Takdir belgesi karşılığında kız öğrencilere cinsel istismarda bulundu Mide bulandıran olay! Takdir belgesi karşılığında kız öğrencilere cinsel istismarda bulundu         
21:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2021 20:49:48. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İki kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement