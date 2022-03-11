Sakarya'da iki katlı ev alevlere teslim oldu - Son Dakika

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde iki katlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi neticesinde söndürüldü.

Yangın, İnönü Mahallesi 7043'üncü Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K.G. ve ailesinin yaşadığı evde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yangını fark ederek kendilerini dışarıya atan ev sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. SAKTİM ekiplerinin de destek verdiği çalışmalar neticesinde yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Evin bir kısmı ile bazı eşyaların yanarak kullanılamaz hale geldiği yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA