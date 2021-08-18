Sakarya'da iki katlı ev yangında kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde iki katlı ahşap evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Tepekum Mahallesi Tıkız Sokak'taki iki katlı ahşap evin kömürlük kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanları fark eden mahalle sakinleri alevlere müdahale etti ancak yangının eve sıçramasını engelleyemedi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yarım saatlik çalışma sonucu alevleri kontrol altına aldı.

Yabancı uyrukluların yaşadığı öğrenilen ev, yangında kullanılamaz hale geldi.