Sakarya'da iki katlı evde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

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Sakarya'da iki katlı evde çıkan yangın söndürüldü
1 saat önce
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde iki katlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde iki katlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Mithatpaşa Mahallesi Altınova Sokak'ta ev yangını ihbarı üzerine itfaiye ve ilkyardım ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, birinci katta etkili olan alevleri evin diğer katına sıçramadan söndürmeyi başardı.
Yangında dumandan etkilenen T.A. sağlık ekiplerince Yenikent Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Bu arada koronavirüs önlemleri kapsamında başka bir yerde gözetim altında tutulan ikinci katın ev sahipleri, polis nezaretinde olay yerine gelerek evlerini kontrol etti.
Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 02:22 Kaynak: AA
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