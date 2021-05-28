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Sakarya'da iki orman görevlisi darp edildi - Son Dakika

Sakarya'da iki orman görevlisi darp edildi

28.05.2021 23:22
Sakarya'da iki orman görevlisi darp edildi, System.String[]

Sakarya'da orman ürünü kaçırdığı iddia edilen kişilerin 2 orman görevlisini darp etmesi neticesinde Sakarya Orman Bölge Müdürü Ziya Polat, olaya ilişkin 10 kişilik şüpheli grup hakkında suç duyurusunda bulunduklarını duyurdu.

Sakarya'da orman ürünü kaçırdığı iddia edilen kişilerin 2 orman görevlisini darp etmesi neticesinde Sakarya Orman Bölge Müdürü Ziya Polat, olaya ilişkin 10 kişilik şüpheli grup hakkında suç duyurusunda bulunduklarını duyurdu.

27 Mayıs Perşembe günü saat 17.30 sıralarında Geyve Orman İşletme Müdürlüğü Alifuatpaşa İşletme şefliği sınırları Kızılkaya Mahallesi'nde orman görevlileri rutin kontrollerini gerçekleştirdiği esnada, kaçak orman emvali naklinden şüphelenilen ve üzerinde orman emvali bulunan plakasız traktörü durdurdu. Orman İşletme Şefi ve Orman Muhafaza Memuruna görevlerini yaptıkları esnada 10 kişilik grup mukavemet göstererek darp etti.

Sakarya Orman Bölge Müdürü Ziya Polat, olay sonrasında basın açıklaması yaparak 10 kişilik grup hakkında suç duyurusunda bulunduklarını ifade etti. Bölge Müdürü Polat, "Geyve İşletme Müdürlüğümüze bağlı Alifuatpaşa İşletme şefliği sınırlarında kalan, Kızılkaya Mahallesinde, 27.05.2021 tarih ve saat 17: 30 sularında, Toplu Koruma Ekiplerimiz, rutin olarak yaptıkları arazi koruma-kontrol faaliyetlerini yürütürken, kaçak orman emvali naklinden şüphelenilen, üzerinde orman emvali bulunan plakasız traktörü durdurmuştur. Ekiplerimiz traktörü süren şahsa, nakliye tezkeresini sormuşlardır. Şüphelinin nakliye tezkeresini ibraz edememesi sebebiyle olay, Geyve Nöbetçi Cumhuriyet Başsavcılığı'na bildirilmiştir. Nöbetçi Savcılığın vermiş olduğu talimatlar doğrultusunda, ekiplerimiz görevlerini icra ederken, E.M. adlı şahıs ve 10 kişilik bir grup, Orman İşletme Şefimiz Ahmet Terzioğlu, Orman Muhafaza Memurumuz Yener Özgan, İşletme Şoförleri Ferdi Bayram ve Yasin Yıldız'a karşı mukavemet göstererek, toplu koruma ekibimizin görev yapmaları engellenmiştir. Sözlü ve fiziki saldırıya uğrayan, Orman İşletme Şefimiz ve Orman Muhafaza Memurumuz darp edilerek, cep telefonları gasp edilmiştir" dedi.

"Çirkin saldırıyı kınıyoruz"

Polat, "Bu üzücü olayda, ekiplerimize sözlü ve fiziki saldırı var, tehdit, darp, gasp her şey var. Bugün burada devletimizin gücünü göstermek için toplanmış bulunmaktayız. Biz gücümüzü devletten, anayasadan ve mevzuatlardan almaktayız. Ormanlarımızın korunması için gece gündüz demeden fedakarca koşturarak görevini yerine getiren meslektaşlarımızın her zaman yanındayız. Meslektaşlarımıza karşı yapılan bu çirkin saldırıyı kınıyoruz. Devletin güçlü olduğunu, devletin bu kaçakçılara asla fırsat vermeyeceğini, bu olayda olduğu gibi birlik beraberlik içerisinde, gelecekte de orman suçlarıyla kararlılıkla mücadele edeceğimizin bilinmesini isterim. Ormanlarımızı usulsüzlüklere karşı, koruma faaliyetlerimizi 7 gün 24 saat, Orman İşletme Şefleri ve orman muhafaza memurlarımız birlikte titizlikle yürütmeye devam edeceğiz. Ormanlara karşı yasa dışı müdahalede bulunan orman kaçakçılarına asla müsaade etmeyeceğiz. Ormanları koruyup geliştirmek asli görevimizdir. Bu saldırı da darp gören arkadaşlarımız rapor alarak, Geyve Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundular. Başlatılan hukuki sürecin bizlerde takipçisi olacağız. Bu çirkin saldırıya uğrayan tüm personelimize ve teşkilatımıza geçmiş olsun diyor, özverili bir şekilde görevini yapan personelimize yapılan her türlü şiddeti ve saldırıyı kınıyoruz" diye konuştu. - SAKARYA

Sakarya'da iki orman görevlisi darp edildi
Sakarya'da iki orman görevlisi darp edildi

Ziya Polat, Sakarya, Mayıs, Geyve, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sakarya'da iki orman görevlisi darp edildi - Son Dakika


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