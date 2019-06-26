Sakarya'da iki otomobil çarpıştı: 1'i çocuk 4 yaralı
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Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.
Sakarya
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 04:39 Kaynak: İHA
'nın Adapazarı
ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.
Kaza, Adapazarı ilçesi Tekeler Mahallesi Karasu
Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kuzey terminali istikametinden merkez istikametine seyreden 34 EM 8149 plakalı otomobil ile tahliye yoldan ana yola çıkmaya çalışan içinde Suriyeli ailenin bulunduğu 16 SNV 20 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 1'i çocuk 4 kişi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA
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