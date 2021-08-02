Sakarya'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı - Son Dakika

Yaralılardan Hatice Kılıç, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazada sürücüler ile Hatice Kılıç , Beyza ve Betül Bal yaralandı. Sakarya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden kurtarılan yaralılar, sağlık görevlilerince Karasu ve Kocaali devlet hastanelerine kaldırıldı.

Sakarya 'nın Kocaali ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Son Dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan Muhittin Böcek'in "Ne olur helikopter gönderin" sözlerine yanıt: Dürüst bir cümle olmadı