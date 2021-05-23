Sakarya'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kaza sonrasında bir araç sürücüsü ise olay yerinden kaçtı.

Kaza, gece saat 01.00 sıralarında Adapazarı ilçesi Ankara Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen iki otomobil çarpıştı. Kazada 4 kişi yaralanırken, olayın haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza sonrasında 34 BKH 285 plakalı otomobil sürücüsünün kaza yerinden kaçtığı öğrenilirken, polis kaza ile ilgili inceleme başlattı. - SAKARYA