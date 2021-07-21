Sakarya'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı - Son Dakika

Yolda bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, büyük hasar gören araçların kaldırılması ve temizlik çalışmasının ardından normale döndü.

Yaralı sürücüler ile araçlardaki S.A, M.K. ve Y.K, ambulansla Karasu Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sakarya 'nın Karasu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu biri çocuk 5 kişi yaralandı.

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