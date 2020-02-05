Sakarya'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Sakarya'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı - Son Dakika

Sakarya'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

7 saat önce

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Sakarya'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı, System.String[]

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.


Kaza, Adapazarı ilçesi Karaman Mahallesi İkizce köprülü kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.İ.K. idaresindeki 54 VF 149 plakalı otomobil, İkizce köprülü kavşakta D.K. idaresindeki 34 BD 1801 plakalı otomobille çarpıştı. Kazayı gören vatandaşlar hemen sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine kısa sürede gelen Sakarya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri kaza sonrasında yaralanan ve otomobilde sıkışan 6 kişiyi çıkararak olay yerinde hazır bekleyen sağlık ekiplerine teslim etti. Kazada yaralanan Fatma D., Necmiye K., Ayşe K., Okan T., Volkan B. ve Ufuk D.'ye olay yerinde ilk müdahale yapılmasının ardından sağlık ekiplerince çevre hastanelere kaldırıldı.


Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - SAKARYA

Adapazarı, Sakarya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 01:01 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

71 yaşındaki adam yok olmaya yüz tutmuş saraçlık mesleğini sürdürüyor
Sabiha Gökçen Havalimanı'na giderken kaza geçiren 5 polis yaralandı Uzman isim, canlı yayında çığ felaketinin yaşandığı bölgedeki ihmali anlattı Van'daki felakette ekipler çığ altındakilere uzun çubuklarla ulaşmaya çalışıyor

Son Dakika Haberleri
18:46 Madonna'dan Prens Harry ve Meghan Markle'a ilginç teklif!
18:08 Türkücü Aydın Aydın'dan üç dilde koronavirüs şarkısı: Korona var öpme
17:40 Acun Ilıcalı'nın yengesi Olcay Ilıcalı hayatını kaybetti
17:32 Van'daki çığ faciasının ardından ünlü isimlerden peş peşe paylaşımlar!
15:52 Müge Anlı'da şaşkına çeviren dolandırıcılık! 300 kilo altın için 600 rekat namaz kıldılar

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2020 20:05:08. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sakarya'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]