Sakarya'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika

Sakarya'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde 2 aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında anne ve oğlu yaralandı.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde 2 aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında anne ve oğlu yaralandı.


Kaza, Adapazarı ilçesi D-020 Adapazarı - Kaynarca duble yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kaynarca istikametinden Adapazarı istikametine doğru seyir halinde olan A.M. idaresindeki 54 KV 589 plakalı otomobil, Emirdağ Mezarlığı mevki'inde yola çıkmakta olan H.N. idaresindeki 34 NP 1645 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada 54 KV 589 plakalı aracın çerisinde bulunan çocuk A.M. ile annesi H.M. yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahale sonrasında yaralılar hastaneye sevk edilirken polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. - SAKARYA

Adapazarı, Sakarya, Anne, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 02:55 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sakarya'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

21:14 Marmaris'te tatilciler sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutuldu 20:56 Son Dakika: Türkiye'de 25 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 1458 yeni vaka tespit edildi 19:12 Oxford Üniversitesi, ikinci dalga riski bulunan ülkeleri hesapladı! Türkiye detayı dikkat çekti 18:22 Alişan ve ailesinin ölümden döndüğü kazanın raporu ortaya çıktı! Hız limitine uymamış 17:02 Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden "Nasrullah Camii'ne restorasyon yerine badana yapıldı" iddialarına yanıt 16:56 Son Dakika: Dün zam yapılan benzine bugün de büyük indirim geldi 16:04 Yüzlerce uyarı kar etmiyor! Gaziantep'te 'Geçmiş olsun' ziyareti yapan 49 kişi karantinada 15:26 Oto tamircisinden Alişan ve ailesinin ölümden döndüğü kazayla ilgili kafa karıştıran sözler 14:50 Cami tuvaletinde kız çocuğunu taciz eden 65'lik simitçi, "Cezaevinde benimle alay ediyorlar" diyerek tahliyesini istedi 14:22 AYM, vekilliği düşürülen HDP'li Farisoğulları ve Güven hakkında son kararı verdi 13:37 Görüntü Türkiye'den! Çırılçıplak soyunan kadın, kendisini balkondan aşağı bıraktı 12:48 Salgının ciddiye alınmadığı Brezilya'dan ürküten görüntüler: Morglar doldu, cesetler çöp torbalarında 10:02 Maske takmayan kadın, metroya binemeyince ortalığı birbirine kattı 09:32 Kene vakalarıyla ilgili korkutan uyarı! Ağustosta saldırıya geçecekler 07:48 98 kişinin hayatını kaybettiği Pakistan'daki uçak kazasının nedeni 'koronavirüs' çıktı
Juventus'lu Ronaldo, Lecce maçı öncesi 130 milyon TL'lik yatında yaptığı tatille stres attı
21:14
Sivaslıların çorbalara renk katması için kullandıkları mor çiçek zehirli çıktı
20:55
Son Dakika: Türkiye'de 25 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 1458 yeni vaka tespit edildi
20:45
Galatasaray, Milan'ın 10 numarası Hakan Çalhanoğlu'nu gündemine aldı
20:41
Dünya Sağlık Örgütü: Avrupa'daki durum iyiye gidiyor, dünyanın geri kalanının durumu giderek kötüleşiyor
20:34
İBB'nin satın aldığı Fatih Sultan Mehmet portresinin nerede sergileneceği netleşti
20:22
Alişan, kazada oğlunun hayatını kurtaran bakıcısının fotoğrafını paylaşıp teşekkür etti
20:05
Bankta oturan yaşlı adam kalp krizi geçirdi
19:41
İngilizlerin efsane futbolcusu Gascoigne'in kızı Bianca, muhteşem fiziğiyle büyüledi
19:40
İYİ Parti kongresine katılan delege koronavirüse yakalandı! Kongreye katılan bin kişi tedirgin oldu
19:39
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.06.2020 21:38:50. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sakarya'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]