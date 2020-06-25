Sakarya'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika

- Sakarya'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

Meydana gelen kazada anne ve oğlu yaralandı

SAKARYA - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde 2 aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında anne ve oğlu yaralandı.

Kaza, Adapazarı ilçesi D-020 Adapazarı - Kaynarca duble yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kaynarca istikametinden Adapazarı istikametine doğru seyir halinde olan A.M. idaresindeki 54 KV 589 plakalı otomobil, Emirdağ Mezarlığı mevkiinde yola çıkmakta olan H.N. idaresindeki 34 NP 1645 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada 54 KV 589 plakalı aracın çerisinde bulunan çocuk A.M. ile annesi H.M. yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahale sonrasında yaralılar hastaneye sevk edilirken polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.