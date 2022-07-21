Sakarya'da iki otomobil ve traktörün karıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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Sakarya'da iki otomobil ve traktörün karıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

21.07.2022 19:39
Sakarya'da iki otomobil ve traktörün karıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde iki otomobil ve traktörün karıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde iki otomobil ve traktörün karıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Karasu Kaynarca yolu Denizköy mevkisinde Mehmet Hocaoğlu (33) idaresindeki 54 PG 054 plakalı otomobil, Halil Bay'ın kullandığı 54 PG 161 plakalı otomobil ve Recep Ali Kutlu yönetimindeki 54 AAU 596 plakalı traktör kazaya karıştı.

Kazada, Karasu Ülkü Ocakları Başkanı olduğu öğrenilen sürücü Mehmet Hocaoğlu olay yerinde yaşamını yitirdi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerince çıkarılıp sağlık ekiplerine teslim edildi.

Ağır yaralanan traktör sürücüsü Kutlu, ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, yaralanan diğer otomobilin sürücüsü Bay ve aynı araçta bulunan Hasan Elmacı ile Haydar Kakıcı da Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynarca Karasu yolu çift yönlü olarak ulaşıma kapatıldı.

Kazayı duyan MHP ilçe teşkilatı mensupları bölgeye geldi, cumhuriyet savcısı kaza yerinde inceleme yaptı.

Hocaoğlu'nun cenazesi morgdan alınarak Resuller Mahallesi'ndeki camiye getirildi.

Burada taziyeleri kabul eden Hocaoğlu'nun yakınlarının gözyaşı döktüğü görüldü.

Hocaoğlu'nun cenazesi, kılınan namazın ardından aile mezarlığına defnedildi.

Cenaze törenine, Hocaoğlu ailesinin akraba ve yakınlarıyla AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, MHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Muhammed Levent Bülbül, Karasu Kaymakam Vekili Dr. Emre Nebioğlu, AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever, CHP Sakarya İl Başkanı Ecevit Keleş, MHP Sakarya İl Başkanı Ahmet Ziya Akar, İYİ Parti Sakarya İl Başkanı Selçuk Kılıçaslan, Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım, Ülkü Ocakları Sakarya İl Başkanı Kadir Şentürk, ilçe belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı.

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Kaynak: AA

Sakarya, Karasu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sakarya'da iki otomobil ve traktörün karıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı - Son Dakika

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