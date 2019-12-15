Sakarya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sakarya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı - Son Dakika

Sakarya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

6 saat önce

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu araçta sıkışan 4 kişi yaralandı.

Sakarya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı, System.String[]

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu araçta sıkışan 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Şerefiye Mahallesi D-140 kara yolu Alabalık Tesisleri mevkisinde Suat Y. yönetimindeki 54 FC 635 plakalı otomobil ile sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 34 AB 3069 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada, otomobildeki 4 kişi bulundukları yerde sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ile Sakarya Arama Kurtarma ve Yangın Timi (SAKTİM) ekipleri, yaralıları sıkıştıkları yerden çıkardı.

Yaralılar, ambulanslarla Akyazı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Şerefiye, Sakarya, Akyazı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 08:04 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Güvercin borsasında ikinci el otomobil fiyatına kuş satılıyor
Ümraniye'de otomobil, park halindeki araçlara daldı: 1'i çocuk 5 kişi yaralandı D140 karayolunda kaza: 4 yaralı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kadına şiddet açıklaması: Bu feryadın dinmesi için ne gerekiyorsa yapacağım

Son Dakika Haberleri
02:16 DHA YURT BÜLTENİ - 16 - Son Dakika
01:54 ABD Afganistan'dan 4 bin askerini geri çekmeyi planlıyor - Son Dakika
01:43 Bir kişinin öldüğü kafeterya kavgası, güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika
01:30 Beyrut'ta güvenlik güçleri meclise yürümeye çalışan binlerce göstericiye müdahale etti - Son Dakika
01:24 Hayvan otlatmaya giden çoban ölü bulundu - Son Dakika
23:35 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kadına şiddet açıklaması: Bu feryadın dinmesi için ne gerekiyorsa yapacağım - Son Dakika
23:22 Acı haber! Trafik kazasında 1 yaşındaki bebek hayatını kaybetti - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2019 02:26:10. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sakarya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]