Sakarya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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Sakarya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı

04.06.2022 20:49
Sakarya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Rüstempaşa Mahallesi'ndeki İstasyon Caddesi'nde Naser Agazadeh (44) idaresindeki 34 S 7586 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Taner Kayhan (45) yönetimindeki 07 AHD 648 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüleriyle ile Kayhan'ın aracında yolcu olarak bulunan Zerrin Kayhan (40), Aydın Boztaş (46) ve Filiz Boztaş (44) yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gele sağlık ekiplerince ilçedeki hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Sapanca'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı Sapanca'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı Kontrolden çıkan ATV dereye yuvarlandı: 1 yaralı Kontrolden çıkan ATV dereye yuvarlandı: 1 yaralı
Kaynak: AA

Sakarya, Kayhan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sakarya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sakarya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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