Sakarya'nın Erenler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında biri çocuk 5 kişi yaralandı.
Y.C. idaresindeki 54 AS 331 plakalı otomobil, D-100 kara yolu Büyükesence kavşağında karşı şeritten dönüş yapan C.K. idaresindeki 54 FA 168 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan T.K. A.M. ve çocuk yaştaki M.R.K. yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Otomobilde sıkışan M.R.K, itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Yaralılar, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Toyotasa Acil Yardım Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle kara yolunun Ankara istikametinde bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, çalışmaların ardından normale döndü.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Sakarya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı - Son Dakika