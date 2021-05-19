Sakarya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı - Son Dakika

Kaza nedeniyle kara yolunun Ankara istikametinde bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, çalışmaların ardından normale döndü.

Otomobilde sıkışan M.R.K, itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Yaralılar, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Toyotasa Acil Yardım Hastanesine kaldırıldı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan T.K. A.M. ve çocuk yaştaki M.R.K. yaralandı.

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