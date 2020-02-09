Sakarya'da iki tarihi Tevrat ele geçirildi: 6 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Sakarya'da iki tarihi Tevrat ele geçirildi: 6 gözaltı - Son Dakika

Sakarya'da iki tarihi Tevrat ele geçirildi: 6 gözaltı

6 saat önce

Sakarya'da jandarma ekiplerince tarihi eser kaçakçılığına yönelik gerçekleştirilen operasyonda iki tarihi eser Tevrat ele geçirilirken, 6 şüpheli de gözaltına alındı.

Sakarya'da iki tarihi Tevrat ele geçirildi: 6 gözaltı, System.String[]

Sakarya'da jandarma ekiplerince tarihi eser kaçakçılığına yönelik gerçekleştirilen operasyonda iki tarihi eser Tevrat ele geçirilirken, 6 şüpheli de gözaltına alındı.


Jandarma İstihbarat birimleri Akyazı ilçesi Sanayi Sitesinde iş yeri bulunan H.G. isimli şahsın aracılığı ile tarihi eser kaçakçılığı yapılacağı bilgisini aldı. Bilgi üzerine harekete geçen ekiplerce gerçekleştirilen operasyonda iş yeri sahibi H.G. ile birlikte E.B., N.A., B.K., A.E. ve H.Y. isimli toplam 6 şüpheli 06 BHK 216 plakalı araç ile birlikte yakalandı. Araçta yapılan aramada ise 2 adet Tevrat olduğu değerlendirilen tarihi eser ele geçirildi.


Şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. - SAKARYA

Jandarma, Sakarya, Tevrat, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 07:13 Kaynak: İHA
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