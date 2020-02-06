Sakarya'da iki tır ve kamyonun karıştığı kazada bir kişi yaralandı - Son Dakika
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Sakarya'da iki tır ve kamyonun karıştığı kazada bir kişi yaralandı

6 saat önce

Sakarya'da iki tır ve bir kamyonun karıştığı trafik kazasında bir kişi ağır yaralandı.

Sakarya'da iki tır ve kamyonun karıştığı kazada bir kişi yaralandı, System.String[]

Sakarya'da iki tır ve bir kamyonun karıştığı trafik kazasında bir kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Murat Gülenc idaresindeki 03 BR 965 plakalı tır, D-650 Sakarya- Bilecik kara yolunun Pamukova mevkisinde aynı yönde seyreden Mehmet Ölçer yönetimindeki 41 NC 928 plakalı kamyona çarptı.

Kazayı gören ve aynı yönde seyreden Yusuf Kısağıl kontrolündeki 34 BVY 266 plakalı tır ise araçlara çarpmamak için yaptığı manevra sonrasında refüje çıkarak ağaçları ve trafik levhasını devirdi.

Çarpışmanın etkisiyle araçta sıkışan ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bulunduğu yerden çıkarılan tır sürücüsü Gülenc, tedavisi için Pamukova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan kaza nedeniyle kara yolunun her iki istikametinde trafik tek şeritten kontrollü sağlanıyor. Ekipler, araçların ve devrilen levhaların yoldan kaldırılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Pamukova, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 12:56 Kaynak: AA
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