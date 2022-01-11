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Sakarya'da "İklim Değişikliği ve Sürdürülebilir Tarım Çalıştayı" düzenlendi - Son Dakika

Sakarya'da "İklim Değişikliği ve Sürdürülebilir Tarım Çalıştayı" düzenlendi

11.01.2022 16:37
Sakarya'da "İklim Değişikliği ve Sürdürülebilir Tarım Çalıştayı" düzenlendi

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesince (SUBÜ) "İklim Değişikliği ve Sürdürülebilir Tarım Çalıştayı" düzenlendi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesince (SUBÜ) "İklim Değişikliği ve Sürdürülebilir Tarım Çalıştayı" düzenlendi.

SUBÜ'den yapılan açıklamaya göre, Ziraat Fakültesince gerçekleştirilen çalıştayın açılış oturumunda konuşan SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, bilgiyi beceriyle bütünleştiren bir üniversite olarak Sakarya'da ziraat fakültesini olmazsa olmaz olarak gördüklerini belirtti.

Fakültenin artık meyve verme aşamasına geldiğini aktaran Sarıbıyık, salgınla birlikte sağlığın, tarımın ve gıdanın ne kadar önemli olduğunun ortaya çıktığını kaydetti.

Sarıbıyık, iklim değişikliğinin bu konuda ciddi tehditler oluşturduğuna işaret ederek, "Toprak, nankör değil. Ne ekerseniz onun karşılığını veriyor. Aslında bu alışkanlığın verilmesi gerekiyor. İnsanlarımıza bu tarımsal üretim aşkını vermemiz, bu aşkı yaşamasını sağlamamız lazım. Bir fidenin ya da çiçeğin meyve ya da sebzeye nasıl dönüştüğünü insanımızın görmesi gerekiyor diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Çalıştayı düzenleyenleri tebrik eden Arifiye Kaymakamı Bekir Dınkırcı da son 1,5 yılın en az teknolojide yapılan atılımlar kadar suyun ve toprağın da önemli olduğunu gösterdiğine işaret etti.

Teknolojinin tarıma entegre edilmesi gerektiğini vurgulayan Dınkırcı, teorik bilginin yanı sıra becerinin de kazandırılması gerektiğini kaydetti.

SUBÜ Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Taki Demir ise özellikle son yıllarda karbon emisyonunun artmasının, iklim değişikliği ve küresel ısınma, sürdürülebilirlik anlamında ciddi endişeleri beraberinde getirdiğini ifade etti.

Küresel ısınmanın aynı zamanda su hareketini hızlandırdığından bahseden Demir, "Sel felaketleri ve yangınlar, bitkisel üretim alanlarının daralmasına ya da değişmesine yol açıyor. Bizim bilim ve teknolojiyi birleştirmemiz ve yeni öğrenciler yetiştirmemiz gerekiyor." açıklamasında bulundu.

Demir, Kovid-19 sürecinin tarımdan vazgeçilmemesi gerektiğini gösterdiğini belirterek, "Her şartta üretmek, bunun için teknolojiyi kullanmak ve her bir metrekare toprağımızdan daha yüksek verim elde etmek için elimizden gelen bütün gayreti göstermek zorundayız." ifadesini kullandı.

Üç oturum halinde düzenlenen çalıştaya, akademisyenler, kamu görevlileri, ziraat odalarının temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

Sakarya'da İklim Değişikliği ve Sürdürülebilir Tarım Çalıştayı düzenlendi
Sakarya'da İklim Değişikliği ve Sürdürülebilir Tarım Çalıştayı düzenlendi
Sakarya'da İklim Değişikliği ve Sürdürülebilir Tarım Çalıştayı düzenlendi
Sakarya'da İklim Değişikliği ve Sürdürülebilir Tarım Çalıştayı düzenlendi

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Üniversite, Sakarya, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sakarya'da 'İklim Değişikliği ve Sürdürülebilir Tarım Çalıştayı' düzenlendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sakarya'da "İklim Değişikliği ve Sürdürülebilir Tarım Çalıştayı" düzenlendi - Son Dakika
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