Sakarya'da İl Pandemi Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı - Son Dakika

Sakarya'da İl Pandemi Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Ahmet Hamdi Nayir başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilik Toplantı Salonu'nda yapılan kurulda İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Aziz Öğütlü, teşkilatın çalışmaları ve kentteki son durum hakkında bilgiler verdi.

Kurulda, Cumhurbaşkanlığının tedbir kararları ve Sağlık Müdürlüğünün pandemi planları çerçevesinde personel, hastane ve tıbbi teçhizat konuları, sağlık personeli görevlendirmeleri, tüm sağlık kuruluşlarında yeterli sayıda yataklı servislerin olası/kesin tanılı vakalar için planlanması, sağlık personelinin mesai sonrası kalabileceği misafirhaneler, sosyal tesisler ve yurtların planlanması hususları görüşüldü.

Vali Nayir, kurulun Sakarya'nın özel durumu göz önünde bulundurularak alınacak ilave tedbirler için gerekli koordinasyonun sağlanmasına büyük katkısı olacağını kaydetti.

Alınan kararların başta İçişleri Bakanlığı olmak üzere ilgili bakanlıklarla kamu kurum ve kuruluşlarıyla da ivedilikle paylaşılacağını aktaran Vali Nayir, "Özellikle otobüs seferleri ile ilgili alınan ek tedbirler konusunda, 24 saat esasına göre İl Emniyet Müdürlüğü yetkilisinin koordinesinde Büyükşehir Belediyesi, Terminal Şube Müdürlüğü ile Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası temsilcilerinden oluşan ve 3 vardiya dönüşümlü olacak şekilde bir kurul oluşturulması, tüm iş ve işlemlerin otogarda bulunan yönetim ofisinden gerçekleştirilmesi, otogara giriş ve çıkışın tek/sınırlı kapıdan yapılması, sağlık ekibi için de uygun bir odanın ayrılması ve gelen bildirimlerin sağlık ekibiyle paylaşılması, ilçelerde de aynı uygulamaların kaymakamlıklarca uygulanması kararları alındı." ifadelerini kullandı.

Sosyal izolasyon ile sosyal mesafeyi en üst seviyeye taşıyacak her türlü ilave tedbirlerin ele alınıp karara bağlandığı toplantıya, Garnizon Komutanı ve 7. Komando Tugay Komutan Vekili Piyade Komando Albay Mustafa Köse, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, Vali Yardımcısı Mehmet Fatih Çiçekli, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, İl Jandarma Komutanı Albay Cengiz Yiğit, kurum müdürleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.