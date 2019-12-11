Sakarya'da ileri düzey teknik arıcılık eğitimleri başladı - Son Dakika
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Sakarya'da ileri düzey teknik arıcılık eğitimleri başladı

6 saat önce

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Sakarya İli Arı Yetiştiricileri Birliği ve Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) iş birliğiyle gerçekleştirilen ileri düzey teknik arıcılık eğitimleri başladı.

Sakarya'da ileri düzey teknik arıcılık eğitimleri başladı, System.String[]

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Sakarya İli Arı Yetiştiricileri Birliği ve Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) iş birliğiyle gerçekleştirilen ileri düzey teknik arıcılık eğitimleri başladı.

Hendek Belediyesi nikah ve toplantı salonunda düzenlenen eğitimlerde, arıcılara koloni yönetim metotları, ilkbahar ve sonbahar bakımı, arı hastalık ve zararlılarıyla uygun mücadele yöntemleri, işletmelerin kendi ihtiyacı olan ana arısını üretmesi, arı sütü, polen ve propolis üretim teknikleri hakkında bilgi verildi.

Etkinlikte konuşan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Cengiz Erkan, Türkiye'nin koloni varlığı, coğrafyası ve bitki örtüsüyle arıcılık ülkesi olduğunu söyledi.

Arı sayısında üst seviyeye ulaşılmasına rağmen verimlilikte sıkıntı yaşandığını aktaran Erkan, "Koloni başına 14-15 kilogram olan koloni verimliliğinin yukarılara çıkarılması lazım, bu amaçla yapılacak çalışmalarda eldeki kaynakların verimli kullanılması esas alınıyor. Bugün arıcılıkta verimliliği ilgilendiren konular üzerinde duruyoruz." dedi.

Sakarya İli Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Ör de Sakarya Büyükşehir Belediyesince hazırlanan ve MARKA tarafından onaylanan projeye birlik olarak destek verdiklerini söyledi.

Eğitimlerin Karasu, Kocaali, Hendek, Geyve ve Erenler ilçelerinde başladığını, yakın ilçelerin de buralara gelerek eğitimlere katıldığını aktaran Ör, "Hocamız arıcılık konusunda arıcılarımızı bilgilendiriyor. Arıcılarımız, merak edip bilmediği konuları hocamıza soruyorlar. İl genelinde 1000 arıcımızı eğitime tabi tutuyoruz." şeklinde konuştu.

Arı yetiştiricisi Kudret Bayraktar ve Lütfü Özcan da arıcılıkla ilgili bilmedikleri şeyleri bu eğitimler sayesinde öğrendiklerini belirterek, katkı veren tüm kuruluşlara teşekkür etti.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Marmara, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 02:28 Kaynak: AA
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