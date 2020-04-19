Sakarya'da ilk gün kısıtlamalara uymayan 69 kişiye jandarmadan 219 bin 834 TL ceza - Son Dakika

Sakarya'da sokağa çıkma kısıtlamalarını ihlal eden 69 kişiye jandarma ekiplerince toplam 219 bin 834 TL idari para cezası uygulandı.



Korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında 31 şehirde 17 Nisan 00.00'dan 19 Nisan 00.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlamaları getirildi. Kısıtlamanın ilk gününde ise Sakarya genelinde halkın çoğunluğunun yasağa uyarak evlerinde kaldığı gözlemlenirken, kısıtlama kapsamında vatandaşların mağdur olmaması için ekmek gibi zorunlu ihtiyaçlar valilik ve kaymakamlıklarca oluşturulan vefa sosyal destek grupları, yerel yönetimler, muhtarlar ve fırın esnafı vasıtasıyla karşılandı.



Alınan tüm önlemlere rağmen Sakarya'da jandarma sorumluluk bölgesinde kısıtlamaları ihlal ederek dışarıya çıkan toplam 69 vatandaşa 219 bin 834 TL idari para cezası uygulandı. Kısıtlamaları ihlal ederek dışarıya çıkan her bir vatandaşa Umumi Hıfzıssıhha ve TCK'nın ilgili kanun maddeleri kapsamında 3 bin 186'şar TL idari para cezası uygulandığı öğrenildi. - SAKARYA