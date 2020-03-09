Sakarya'da ilk kez düzenlenen salon hokeyi turnuvası başladı - Son Dakika
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Sakarya'da ilk kez düzenlenen salon hokeyi turnuvası başladı

7 saat önce

- Sakarya'da ilk kez düzenlenen salon hokeyi turnuvası başladı Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından toplamda 40 sporcunun katılımıyla düzenlenen ve 2 gün sürecek olan Salon Hokeyi Turnuvası başladı.

- Sakarya'da ilk kez düzenlenen salon hokeyi turnuvası başladı

SAKARYA - Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından toplamda 40 sporcunun katılımıyla düzenlenen ve 2 gün sürecek olan Salon Hokeyi Turnuvası başladı.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde faaliyet gösteren hokey takımları arasındaki Salon Hokeyi Turnuvası, Akyazı Atatürk Spor Salonu'nda saat 10.30'da başladı. 2 gün sürecek olan ve toplamda 40 sporcunun katılacağı turnuvada, şampiyon lig usulü oynanacak müsabakaların ardından belli olacak. Hokey sporunun gençler arasında tanınması ve yaygınlaşması amacıyla düzenlenen turnuva sonunda dereceye giren takımlara madalya ve kupa takdim edilecek.

Hokey İl Temsilcisi Recep Kodalak, turnuvanın Sakarya'da düzenlenmesinden dolayı Gençlik ve Spor İl Müdürü Arif Özsoy'a, Akyazı Kaymakamlığı ve federasyon yöneticilerine teşekkür etti.

Sakarya'da ilk kez düzenlenen salon hokeyi turnuvası başladı

Sakarya, Akyazı, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 02:16 Kaynak: İHA
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