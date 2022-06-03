Sakarya'da ilkokul öğrencileri "Lider Çocuk Tarım Kampı"na katıldı - Son Dakika
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Sakarya'da ilkokul öğrencileri "Lider Çocuk Tarım Kampı"na katıldı

03.06.2022 14:49
Sakarya'da ilkokul öğrencileri "Lider Çocuk Tarım Kampı"na katıldı

Sakarya'da, ilkokul 4. sınıf öğrencileri ve öğretmenlerinin katılımıyla "Lider Çocuk Tarım Kampı" etkinliği gerçekleştirildi.

Sakarya'da, ilkokul 4. sınıf öğrencileri ve öğretmenlerinin katılımıyla "Lider Çocuk Tarım Kampı" etkinliği gerçekleştirildi.

Adapazarı Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tarım ve Orman Bakanlığınca, tarımsal üretimi desteklemek, yerli ve milli imkanlar doğrultusunda üretim yapma bilincini oluşturmak ve geliştirmek amacıyla düzenlenen etkinliğe İsmet İnönü İlkokulu 4. sınıf öğrencileri ve öğretmenleri katıldı.

"Hayatın merkezinde tarım, tarımın merkezinde çocuk" ilkesinden yola çıkılan ve bu yılki teması "Uluslararası Geleneksel Balıkçılık ve Su Ürünleri Yetiştiriciliği" olan programda, İl ve İlçe Tarım Müdürlüğü teknik personeli eşliğinde çeşitli işletmelere ve tesislere ziyaret yapıldı.

İlçe Tarım Müdürü Ali Yazıcı ve İsmet İnönü İlkokulu Müdürü Vedat Köse'nin de eşlik ettiği etkinlikte öğrenciler, çiçek dikme, doğal yaşam, balık tutma, sütten yapılan ürünlerle ilgili bilgi edindi. Eğlenceli oyun etkinliklerine de katılan çocuklar, Poyrazlar Gölü Tabiat Parkı'nda İl Tarım Müdürü Ali Ulvi Özerdem'in katılımıyla düzenlenen törende sertifikalarını aldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Coşkun Bakırtaş, etkinliğinin öğrencilerin yaşayarak öğrenme tutum ve davranışlarını geliştirme, onları hayatın içinde tutma ve yaşamlarını şekillendirmeleri adına çok önemli olduğunu belirtti.

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Kaynak: AA

milli eğitim bakanlığı, Sakarya, Çocuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sakarya'da ilkokul öğrencileri 'Lider Çocuk Tarım Kampı'na katıldı - Son Dakika


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