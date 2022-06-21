İlkokul öğretmenlerinden oluşan koro konser verdi - Son Dakika
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İlkokul öğretmenlerinden oluşan koro konser verdi

21.06.2022 14:07

Sakarya'da, Atatürk İlkokulu öğretmenlerinden oluşan koro, konser verdi.

Sakarya'da, Atatürk İlkokulu öğretmenlerinden oluşan koro, konser verdi.

Adapazarı Atatürk İlkokulu, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Adapazarı Belediyesi iş birliğinde, Orhan Gazi Kültür Merkezi'nde "Sakarya'nın Türküsü, Gönüllerin Köprüsü" konseri ve sergi etkinliği düzenlendi.

Yusuf Dülger yönetiminde sahne alan koro, sevilen türküleri seslendirdi. Solo eserlerin de icra edildiği konsere yoğun ilgi gösteren her yaştan kalıtımcı, türkülere alkışlarıyla eşlik etti.

Konserin ardından katılımcılar, yöresel kıyafet ve geleneksel araç gereçlerin sergilendiği alanı gezdi.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İlkokul öğretmenlerinden oluşan koro konser verdi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: İlkokul öğretmenlerinden oluşan koro konser verdi - Son Dakika
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