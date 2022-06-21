Yusuf Dülger yönetiminde sahne alan koro, sevilen türküleri seslendirdi. Solo eserlerin de icra edildiği konsere yoğun ilgi gösteren her yaştan kalıtımcı, türkülere alkışlarıyla eşlik etti.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İlkokul öğretmenlerinden oluşan koro konser verdi - Son Dakika

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