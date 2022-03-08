Sakarya'da inşaat firmasından demir çalan 3 şüpheli kovalamacayla yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Sakarya'da inşaat firmasından demir çalan 3 şüpheli kovalamacayla yakalandı

08.03.2022 13:50
Sakarya'da inşaat firmasından demir çalan 3 şüpheli kovalamacayla yakalandı

Sakarya'nın Geyve ilçesinde inşaat firmasından 23 bin lira değerinde demir çalarak kaçan 3 şüpheli, jandarmanın kovalamacası sonucu gözaltına alındı.

Sakarya'nın Geyve ilçesinde inşaat firmasından 23 bin lira değerinde demir çalarak kaçan 3 şüpheli, jandarmanın kovalamacası sonucu gözaltına alındı.

Geyve İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Doğançay Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, dün akşam Melekşesolak Mahallesi'ndeki inşaat firmasından demir çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Ekiplerin geldiğini fark eden 3 şüpheli, kamyonetle kaçmaya çalıştı. Kovalamaca sonucu aracın önünü kesen ekipler, sürücü H.T. (42) ile beraberindeki A.U. (44) ve T.C'yi (32) gözaltına aldı.

Kamyonette yapılan aramada, 82 çiroz demiri ve 83 teleskopik demir ele geçirildi.

Şüpheli A.U. ve T.C, sorgularında, dün inşaat firmasından gündüz çaldıkları 18 teleskopik demiri Geyve'deki hurdacıya 1100 lira karşılığında sattıklarını, saat 20.30 sıralarında ise nakliye işi yapan H.T. ile anlaşıp kendilerine ait olduklarını söyledikleri diğer çalıntı malzemeleri 700 lira karşılığında taşıtmaya çalıştıklarını itiraf etti.

Sürücü H.T. savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Diğer şüphelilerin işlemleri sürüyor.

Sakarya'da inşaat firmasından demir çalan 3 şüpheli kovalamacayla yakalandı

YORUMLAR
500
Sakarya'nın kadın emniyet müdürleri, vatandaşla kurdukları diyalogla fark oluşturuyor Sakarya'nın kadın emniyet müdürleri, vatandaşla kurdukları diyalogla fark oluşturuyor

Hisarcık, Sakarya, İnşaat, Geyve, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sakarya'da inşaat firmasından demir çalan 3 şüpheli kovalamacayla yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
14:16 Fenerbahçe'nin Güney Korelisine hayran kalmayan yok
14:13 1 yıl önce bugün vefat etmişti! Eşi ve kızından duygusal Rasim Öztekin mesajları
14:10 Evlilik Hakkında Her Şey dizisinde bu akşam neler olacak? Haluk Azra'ya tuzak kuruyor
14:06 Ekmek fiyatlarına zam gelecek mi? Fırıncılar Odası Başkanı: Olağanüstü bir durum olmadığı sürece...
14:03 Ukrayna-Rusya savaşında kimin arabuluculuğu işe yarar? Washingnton Post: Bennet ve Erdoğan, Guardian: Bennet diyor!
13:58 Masumlar Apartmanı'nda bu akşam neler olacak? Safiye deliriyor, Gülben hamile
13:45 Ukrayna'dan komşu ülkelere geçen mülteci sayısı 2 milyona ulaştı! Birleşmiş Milletler açıkladı
13:44 Barcelona Başkanı'ndan büyük iddia: Avrupa Ligi'ni biz alacağız
13:43 Zelenski'den 8 Mart mesajı: O kadar çok ölüm var ki, kadınları kutlayamıyorum! Bir çocuk susuzluktan öldü!
13:37 Eşini 40 gün önce kaybeden Ece Erken: Tehditler aldım ama katillerinin peşini bırakmadım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2022 14:26:19. #1.13#
SON DAKİKA: Sakarya'da inşaat firmasından demir çalan 3 şüpheli kovalamacayla yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement