Sakarya'da inşaat firmasından demir çalan 3 şüpheli kovalamacayla yakalandı - Son Dakika

Sakarya'nın Geyve ilçesinde inşaat firmasından 23 bin lira değerinde demir çalarak kaçan 3 şüpheli, jandarmanın kovalamacası sonucu gözaltına alındı.

Geyve İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Doğançay Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, dün akşam Melekşesolak Mahallesi'ndeki inşaat firmasından demir çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Ekiplerin geldiğini fark eden 3 şüpheli, kamyonetle kaçmaya çalıştı. Kovalamaca sonucu aracın önünü kesen ekipler, sürücü H.T. (42) ile beraberindeki A.U. (44) ve T.C'yi (32) gözaltına aldı.

Kamyonette yapılan aramada, 82 çiroz demiri ve 83 teleskopik demir ele geçirildi.

Şüpheli A.U. ve T.C, sorgularında, dün inşaat firmasından gündüz çaldıkları 18 teleskopik demiri Geyve'deki hurdacıya 1100 lira karşılığında sattıklarını, saat 20.30 sıralarında ise nakliye işi yapan H.T. ile anlaşıp kendilerine ait olduklarını söyledikleri diğer çalıntı malzemeleri 700 lira karşılığında taşıtmaya çalıştıklarını itiraf etti.

Sürücü H.T. savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Diğer şüphelilerin işlemleri sürüyor.