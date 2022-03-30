İnşaat halindeki evin balkonu çöktü: 4 işçi yaralı - Son Dakika

SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde, inşaat halindeki evin balkonunun çökmesi sonucu işçiler Süleyman Can Ç. (22), Sinan K. (33), Hilmi Y. (58) ve Selahattin A. (47) yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde, Hasanpaşa Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde meydana geldi. İnşaat halindeki evin 1'inci kattaki balkonu çöktü. Burada çalışan işçiler Süleyman Can Ç., Sinan K., Hilmi Y. ve Selahattin A., 2,5 metre yükseklikten zemine düşerek yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri geldi. Yaralılar, ambulanslarla Sapanca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Hilmi Y. ve Selahattin A., buradaki ilk müdahalelerinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Polis de inşaatta inceleme başlattı.