Son Dakika Haberleri: Sakarya'da inşaat işçisinin Atatürk hassasiyeti
Son Dakika Güncel Sakarya'da inşaat işçisinin Atatürk hassasiyeti

Sakarya'da inşaat işçisinin Atatürk hassasiyeti

1 saat önce

Sakarya'da inşaat işçisinin bir okuldaki Atatürk büstünü temizlemesine ilişkin görüntü, sosyal medyada beğeni topladı.

Sakarya'da inşaat işçisinin Atatürk hassasiyeti, System.String[]

Sakarya'da inşaat işçisinin bir okuldaki Atatürk büstünü temizlemesine ilişkin görüntü, sosyal medyada beğeni topladı.

Serdivan ilçesindeki Hakkı Demir Ortaokulu'nun dış mantolama işinde çalışan Zafer Uygar, Atatürk büstünün kirlendiğini fark etti.

Bir kova su ve eliyle büstteki lekeleri temizleyen Uygar'ın videosu arkadaşları tarafından çekilerek, sosyal medyada paylaşıldı.

Uygar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 15 yıldır inşaat işlerinde çalıştığını söyledi.

Büstü temizlerken çekilen videodan haberinin olmadığını belirten Uygar, "Başka birisi olsaydı yine aynı görevi yapardı. Atatürk büstünün kirlendiğini görünce içim kabul etmedi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk gibi bir liderin büstünü temizlemek beni onurlandırdı. Bunu gösteriş ya da başka bir şey için yapmadım. Türkiye'nin değerlerine sahip çıktım. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yeri benim için hep ayrıdır." diye konuştu.

Uygar, iskelede çalışırken büstün kirlendiğini görünce temizlediğini dile getirerek, "İçim de böyle rahat oldu. Her zaman Türkiye'nin değerlerine sahip çıkacağız. Arkadaşım beni çektiğini söyleyince gururlandım. Kim olsa benim yerimde aynısını yapardı. Atatürk, dünyanın gelmiş geçmiş en iyi liderlerindendir. Emanete sahip çıktım." dedi.

Mustafa Kemal Atatürk, Sakarya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 05:36 Kaynak: AA
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