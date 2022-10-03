Sakarya'da 14 yaşındaki kızın kaçırılmasına ilişkin 1'i kadın 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Sakarya'da 14 yaşındaki kızın kaçırılmasına ilişkin 1'i kadın 3 şüpheli tutuklandı

03.10.2022 16:38
Sakarya'da 14 yaşındaki kızın kaçırılmasına ilişkin 1'i kadın 3 şüpheli tutuklandı

Sakarya'da internette tanıştığı 14 yaşındaki kızı kaçıran 1'i kadın 3 zanlı tutuklandı.

Sakarya'da internette tanıştığı 14 yaşındaki kızı kaçıran 1'i kadın 3 zanlı tutuklandı.

Akyazı ilçesinde 14 yaşındaki S.A, ağustos ayında internetten S.Ç. adlı kadınla tanışarak evini terk etti.

S.A'nın ailesi, bir televizyon kanalındaki programa çıkarak kızlarının eve dönmesi çağrısında bulundu.

Polis ekiplerince yapılan çalışmada kız çocuğu bulunurken, gözaltına alınan S.Ç, adli makamlarca serbest bırakıldı.

S.A'nın ek ifadesinin ardından S.Ç. ile şüpheliler G.Y. ve M.E.A, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Bürosu ekiplerince yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Akyazı Adliyesi'ne sevk edilen 3 şüpheli, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "çocuğun cinsel istismarı" ve "çocuğu fuhşa teşvik etme" suçlarından tutuklandı.

YORUMLAR
500
SATSO'da meslek komiteleri ve meclis üyeleri seçildi SATSO'da meslek komiteleri ve meclis üyeleri seçildi Motosiklet ile panelvan tipi araç çarpıştı: 2 yaralı Motosiklet ile panelvan tipi araç çarpıştı: 2 yaralı
Kaynak: AA

Sakarya, Akyazı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sakarya'da 14 yaşındaki kızın kaçırılmasına ilişkin 1'i kadın 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
21:58 Zeytinburnu'nda tacize uğrayan kadın, akrabalarına haber verince ortalık birbirine girdi
21:54 Silahla oynayan 12 yaşındaki çocuk kuzenini vurdu
21:56 Saat veren Kılıçdaroğlu beklenen açıklamayı yaptı: Yarın itibarıyla bu yarayı sonsuza kadar kapatacak adımı atıyoruz
21:39 Bakan Karaismailoğlu, Ekrem İmamoğlu'nun "Metronun maliyeti bize ait" iddiasına cevap verdi: Bu bir emek hırsızlığıdır
21:11 Eşini öldürüp intihar eden hakimin kayınvalidesi konuştu: Torunlarımı onlara vermeyin
20:56 Alkol alıp Kur'an-ı Kerim'i yırtan 2 kişi gözaltına alındı
20:47 Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı tarih verdi! Yeni hoca geliyor
20:43 İngiltere'de kadınlara en çekici meslek soruldu! İşte şaşkınlık yaratan anket sonuçları
20:35 Defne Samyeli'nin yıllar önceki görüntüleri ortaya çıktı! Değişimiyle ağızları açık bıraktı
20:23 Ünlü futbolcu Gerrard'ın kızı ve kartel liderinin oğluyla aşk yaşıyor!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2022 22:26:24. #1.11#
SON DAKİKA: Sakarya'da 14 yaşındaki kızın kaçırılmasına ilişkin 1'i kadın 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement