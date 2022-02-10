Üye Girişi
İnternetten sahte ilanla bungalov kiralayan zanlı tutuklandı - Son Dakika

İnternetten sahte ilanla bungalov kiralayan zanlı tutuklandı

10.02.2022 21:59
İnternetten sahte ilanla bungalov kiralayan zanlı tutuklandı

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde, kendisini bungalov işletmecisi olarak gösterip sahte ilanlarla dolandırıcılık yapan şüpheli tutuklandı.

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde, kendisini bungalov işletmecisi olarak gösterip sahte ilanlarla dolandırıcılık yapan şüpheli tutuklandı.

İhbarları değerlendiren İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, T.Y'nin (24), internetten kendisini Sapanca'daki bazı bungalovların işletmecisi gibi göstererek çok sayıda kişiden kapora aldığını tespit etti.

Ekipler, sahte ilanlarla rezervasyon alan ve çok sayıda kişiyi dolandıran şüphelinin Adapazarı ilçesindeki evine operasyon düzenledi.

Evdeki aramada çok sayıda dijital materyal ele geçirildi, şüpheli T.Y. gözaltına alındı.

T.Y'nin hırsızlık ve dolandırıcılık başta olmak üzere çok sayıda suçtan kaydı olduğu tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen T.Y, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

YORUMLAR
500

Dolandırıcılık, Hisarcık, Sapanca, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İnternetten sahte ilanla bungalov kiralayan zanlı tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
22:19 Kemal Kılıçdaroğlu'ndan faturalarla ilgili yeni çıkış: Hatadan dönülmez ise diğer adımları da atacağım
22:09 Son Dakika: Koronavirüsü atlatan Erdoğan'dan ilk açıklama
21:51 Beşiktaş-Göztepe maçında ortalık birbirine girdi! Koridor adeta savaş alanına döndü
21:39 Demet Akalın'ın online alışveriş sınavı! Yaptığı hata sosyal medyada alay konusu oldu
21:12 Galatasaraylı futbolcunun eşi elektrik faturasına tepki gösterdi: Yırtar atarım
21:10 Sivas'ta korkunç kaza! Yolcu otobüsü tırın dorsesine girdi: 1 ölü, 2'si ağır 13 yaralı
20:57 Muş'ta ortaya çıkan yılan bilim dünyasını şaşırttı! Kış uykusunda olması gerekiyordu
20:37 Halil Falyalı köyünde toprağa verildi! İşte cenazede dikkat çeken isimler ve görüntüler
20:29 Alanyaspor-Adana Demir maçında 4-2'lik mağlubiyet! İşte Türkiye Kupası'nda çeyrek finale çıkan takım
20:11 Son Dakika: Türkiye'de 10 Şubat günü koronavirüs sebebiyle 264 kişi vefat etti, 98 bin 602 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2022 22:27:10. #1.11#
SON DAKİKA: İnternetten sahte ilanla bungalov kiralayan zanlı tutuklandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement