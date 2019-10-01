Sakarya'da iş kazası: 5 yaralı

Diğer işçilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Hendek Devlet Hastanesine kaldırılan işçilerden O.K. (26), C.Ç. (26), Ö.K. (25), G.K. (28) ve M.K'nin (26) vücudunun çeşitli yerlerinde ikinci derece yanıklar oluştu.

Sakarya 'da bir fabrikada meydana gelen iş kazasında 5 işçi yaralandı.

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