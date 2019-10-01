Son Dakika Haberleri: Sakarya'da iş kazası: 5 yaralı
Son Dakika Güncel Haber

Sakarya'da iş kazası: 5 yaralı

55 dakika önce

Sakarya'da bir fabrikada meydana gelen iş kazasında 5 işçi yaralandı.

Sakarya'da iş kazası: 5 yaralı, System.String[]

Sakarya'da bir fabrikada meydana gelen iş kazasında 5 işçi yaralandı.

Hendek ilçesinde 2. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir orman ürünleri fabrikasının üretim bölümündeki buhar kazanında bakım yapan işçilerin üzerine kaynar su döküldü.

Diğer işçilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Hendek Devlet Hastanesine kaldırılan işçilerden O.K. (26), C.Ç. (26), Ö.K. (25), G.K. (28) ve M.K'nin (26) vücudunun çeşitli yerlerinde ikinci derece yanıklar oluştu.

Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Sakarya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 12:34 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Evli ve çocuklu asgari ücretlilerin maaşları, vergi diliminden dolayı bu aydan itibaren eksik yatacak
Cinnet getiren koca eşini bıçakladıktan sonra intihar girişiminde bulundu Son Dakika: Ünlü oyuncu Tarık Ünlüoğlu hayatını kaybetti İBB, Galatasaray-PSG maçı sebebiyle metro seferlerini uzattı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2019 13:30:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sakarya'da iş kazası: 5 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]