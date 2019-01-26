Son Dakika Haberleri: Sakarya'da İş Yeri Kurşunlandı

Sakarya'da İş Yeri Kurşunlandı

1 saat önce

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bir iş yeri kurşunlandı.

Sakarya'da İş Yeri Kurşunlandı, System.String[]
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bir iş yeri kurşunlandı.

İddiaya göre, eşi tarafından boşanma davası açılan İ.K, kayınpederi A.B'nin Akyazı ilçesi Sanayi Sitesi içerisindeki iş yerine tabancayla ateş açtı.

İş yerinin kapalı olması nedeniyle herhangi bir yaralanmanın olmadığı olayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.

Ekipler, olay sonrası kaçan ve hakkında kesinleşmiş hapis bulunduğu tespit edilen İ.K'yi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 06:42 Kaynak: AA

Akyazı, Sakarya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kuyumcuyu Soymak İsteyen Silahlı Soyguncu, İş Yeri Sahibi Tarafından Sopa ile Kovalandı İYİ Parti'nin 5'i Büyükşehir 166 Belediye Başkan Adayı Belli Oldu! İşte İsimler

10 Yılda 55 Milyar Dolar Kazandı! 2008 Krizi Sonrası Servetlerine Servet Kattılar Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Irak'taki Hain Saldırıyla İlgili Konuştu: Uçaklar Kalkınca Dağıldılar
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.1.2019 20:28:56. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sakarya'da İş Yeri Kurşunlandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]