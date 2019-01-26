Sakarya'da İş Yeri Kurşunlandı
1 saat önce
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bir iş yeri kurşunlandı.
Sakarya
'nın Akyazı
ilçesinde bir iş yeri kurşunlandı.
İddiaya göre, eşi tarafından boşanma davası açılan İ.K, kayınpederi A.B'nin Akyazı ilçesi Sanayi Sitesi içerisindeki iş yerine tabancayla ateş açtı.
İş yerinin kapalı olması nedeniyle herhangi bir yaralanmanın olmadığı olayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.
Ekipler, olay sonrası kaçan ve hakkında kesinleşmiş hapis bulunduğu tespit edilen İ.K'yi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 06:42 Kaynak: AA
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