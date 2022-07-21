Sakarya'da iş yerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 3 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Sakarya'da iş yerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 3 kişi tutuklandı

21.07.2022 20:29
Sakarya'da iş yerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 3 kişi tutuklandı

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki bir iş yerinden hırsızlık yaptığı öne sürülen 3 kişi tutuklandı.

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki bir iş yerinden hırsızlık yaptığı öne sürülen 3 kişi tutuklandı.

Büyükdere Mahallesi'ndeki iş yerinden kablo, bilgisayar ve iş makinelerinin çalınması üzerine inceleme başlatan polis ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.

Ekiplerin çalışmasının ardından olayın şüphelileri H.Y. (35), S.O. (36) ve Z.Ö. (26) tespit edildi.

Polis tarafından gözaltına alınan şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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Kaynak: AA

Sakarya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sakarya'da iş yerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 3 kişi tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Sakarya'da iş yerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 3 kişi tutuklandı - Son Dakika
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