Sakarya'da iş yerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 3 kişi tutuklandı

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki bir iş yerinden hırsızlık yaptığı öne sürülen 3 kişi tutuklandı.
Büyükdere Mahallesi'ndeki iş yerinden kablo, bilgisayar ve iş makinelerinin çalınması üzerine inceleme başlatan polis ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.
Ekiplerin çalışmasının ardından olayın şüphelileri H.Y. (35), S.O. (36) ve Z.Ö. (26) tespit edildi.
Polis tarafından gözaltına alınan şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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