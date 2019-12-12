Sakarya'da iş yerinden hırsızlıkla suçlanan yabancı uyruklu şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sakarya'da iş yerinden hırsızlıkla suçlanan yabancı uyruklu şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Sakarya'da iş yerinden hırsızlıkla suçlanan yabancı uyruklu şüpheli tutuklandı

6 saat önce

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde, iş yerinden bilgisayar ve bir miktar para çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan Irak uyruklu şüpheli tutuklandı.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde, iş yerinden bilgisayar ve bir miktar para çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan Irak uyruklu şüpheli tutuklandı.

Bir iş yerinden gece saatlerinde dizüstü bilgisayar ile 300 lira çalınmasına ilişkin Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı.

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, hırsızlık olayını Irak uyruklu N.F.H.H'nin (18) gerçekleştirdiğini tespit etti.

Zanlı, düzenlenen operasyonda yakalanırken, çalınan dizüstü bilgisayar ele geçirilerek sahibine teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Sakarya'da iş yerinden hırsızlıkla suçlanan yabancı uyruklu şüpheli tutuklandı

Adapazarı, Sakarya, Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 04:47 Kaynak: AA
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