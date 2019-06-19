Son Dakika Haberleri: Sakarya'da iş yerine yıldırım düştü: 1'i ağır 2 kişi yaralı
Son Dakika Güncel Haber

Sakarya'da iş yerine yıldırım düştü: 1'i ağır 2 kişi yaralı

9 dakika önce

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde bir iş yerine yıldırımın düşmesiyle çıkan yangında 2 kişi yaralandı.

Sakarya'da iş yerine yıldırım düştü: 1'i ağır 2 kişi yaralı, System.String[]
Sakarya'nın Serdivan ilçesinde bir iş yerine yıldırımın düşmesiyle çıkan yangında 2 kişi yaralandı.
Olay, Serdivan ilçesi İstiklal Mahallesi Değirmen Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, koltuk imalatı yapan bir iş yerine yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. Olayda 1'i ağır toplamda 2 kişi yaralandı. Durumu gören vatandaşlar durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ve sağlık ekiplerince yapılan çalışma sonucu yaralılar Toyota Acil Yardım Hastanesine kaldırıldı. Yıldırım düşmesi sonucu alevlere teslim olan iş yerindeki yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 07:05 Kaynak: İHA
yangın, serdivan, sakarya, , Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türk-İş, kamu işçileri için 2019 zam talebini Bakan Selçuk'a iletti Son Dakika! Erdoğan, VIP kriziyle ilgili konuştu: Yargı kararı İmamoğlu'nun önünü kesebilir Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından ünlü sanatçı Ahmet Kaya'nın hayatı merak konusu oldu! İşte tüm bilinmeyenler Erdoğan: Ahmet Kaya'nın mezarının Türkiye'ye getirilmesi için gereğini yaparız

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.6.2019 19:14:28. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sakarya'da iş yerine yıldırım düştü: 1'i ağır 2 kişi yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]