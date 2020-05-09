Sakarya'da iş yerlerinden haraç alan suç örgütü çökertildi: 4 tutuklama - Son Dakika

Sakarya'da iş yerlerinden haraç almak amacıyla kurulan ve bir iş yeri sahibinin ateşli silahla yaralanmasıyla sonuçlanan olay ile alakalı emniyet ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda yakalanan 7 şüpheliden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Edinilen bilgiye göre, şehir genelinde iş yerlerinden haraç almak amacıyla kurulan ve geçtiğimiz hafta sokağa çıkma kısıtlamalarına dakikalar kala Arifiye ilçesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerine araçla gelen çete üyeleri bir iş yeri sahibine silahla ateş ederek yaralamıştı. Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler ise bu olayın ardından iş yerlerinden haraç almak amacıyla kurulmuş olan organize suç örgütünün peşine düştü.



Polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, olaya karıştığı tespit edilen ve çok sayıda suç kayıtları bulunan örgüt üyesi 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, olayda kullandıkları ruhsatsız tabanca ve ruhsatsız tüfekte ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adli mercilere sevk edilen örgüt üyelerinden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken, şüphelilerden 2'sine ise adli kontrol tedbiri uygulandı. - SAKARYA