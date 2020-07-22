Sakarya'da iş yerlerine korona virüs denetimi - Son Dakika

İçişleri Bakanlığının 81 İldeki valiliklere gönderdiği korona virüs tedbirleri denetimi kapsamında polis ve zabıta ekipleri Sakarya'da, alınması gereken tedbirlere ilişkin bilgilendirme yaparak denetim gerçekleştirdi.

Ulusal pandemi olarak ilan edilen korona virüs salgını sonrasında normalleşme sürecine geçilmesinin ardından birçok iş yeri kapılarını tekrardan açmıştı. İçişleri bakanlığı 81 ildeki valiliklere korona virüs tedbirleri denetimi genelgesi gönderdi. Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler ve zabıta ekipleri genelge kapsamında, şehir içi ve şehirlerarası toplu ulaşım araçları, ticari taksiler, berber, kuaför, restoran, kafe, kıraathane ve diğer kültürel aktivite yerlerinde mesafe ve hijyen tedbirlerinin yanı sıra her bir iş yeri için alınması gereken tedbirlere ilişkin bilgilendirme yaparak denetim gerçekleştirdi. - SAKARYA